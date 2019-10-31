​В Сургуте 16-летний подросток угнал у родителей автомобиль и устроил погоню с полицейскими

В Сургуте в ночь с 30 на 31 октября подросток на угнанном у своих родителей автомобиле устроил погоню с сотрудниками полиции на территории Сургута и его окраинах.

По неподтвержденной информации, около 02:30, в дежурную часть УМВД Сургута позвонила женщина, заявившая, что ее 16-летний сын взял без ведома ее автомобиль. Наряд ГИБДД обнаружил транспортное средство на улице Югорская, после чего водителя автомобиля «Сузуки» попросили остановиться.

Подросток сделал вид, что выполняет требование инспекторов, но как только один из сотрудников полиции вышел из патрульной машины, автомобиль под управлением школьника рванул на запрещающий знак светофора по Комсомольскому проспекту.

В ходе погони несовершеннолетний гонщик нарушал правила дорожного движения, а также развивал скорость от 140 до 160 км\ч. На одном из поворотов подросток не справился с управлением и вылетел в кювет. После аварии водитель и два пассажира попытались скрыться, однако в течении пяти минут все трое были задержаны.

В УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили факт погони.

«Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Выясняются все обстоятельств происшествия, после чего будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.