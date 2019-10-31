​После жалоб сургутян на перекрестке улицы Киртбая – Югорский тракт изменится график работы светофора

В Сургуте после обращений горожан на портал «Твой Сургут» изменится график работы светофора на перекрестке улицы Киртбая – Югорский тракт. Об этом сообщила городская администрация.

Сургутяне, в частности те, кто ежедневно проезжают по данному перекрестку жалуются на работу светофора и организацию движения в целом.

«Утром и вечером невозможно повернуть налево с улицы Киртбая, с недавних пор началось еще и встречное движение на этом перекрестке. Теперь приходится им уступать и в итоге мы имеем пробки от самой поликлиники «Нефтяник». Из-за такой организации движения вы вынуждаете водителей создавать дополнительный ряд и поворачивать с него налево, провоцируя на нарушение правил, потому что в противном случае стоять на перекрестке приходится чуть ли не по 20 минут, что утром, что вечером», — заявил сургутянин Аркадий Вахрушев.

В социальных сетях жители города отмечают, что на этом участке дороги довольно часто происходят аварии. Последний случай произошел 30 октября, когда водитель автомобиля «Хендай», проехав на красный свет светофора, спровоцировал ДТП.

В администрации Сургута заявили о том, что сейчас прорабатывается новый график работы светофора.

«После разработки новых режимов будут внесены соответствующие изменения. Это произойдет ориентировочно до восьмого ноября 2019 года», — добавили чиновники.