​Спортсмен из Сургутского района завоевал серебро на первенстве мира по вольной борьбе

Спортсмен из Сургутского района Батырбек Цакулов завоевал серебренную медаль Первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 92 килограммов. На соревнованиях он выступал в составе сборной России, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

В финале борец уступил американцу Дину Никалу.

Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия) с 28 по 30 октября.

Батырбек Цакулов – кандидат в мастера спорта. Ранее он неоднократно занимал призовые места на чемпионатах России и Европы. Так, например, в августе 2019 года он занял третье место на Чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин, а в марте показал лучшие результаты на Первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет.