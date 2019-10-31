​В Сургуте водитель, проехав на красный свет светофора, спровоцировал ДТП

Накануне, 30 октября, в Сургуте на перекрестке улиц Киртбая и Югорский тракт произошла авария с участием двух автомобилей.

«По предварительной информации девушка 1987 года рождения управляя автомобилем «Хонда» выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего допустила столкновение с автомобилем «Хендай Солярис». Пострадавших в аварии нет», — рассказали СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута

Отметим, что по словам местных жителей, на данном перекрестке довольно часто происходят аварии.

«Каждый день проезжаю там в районе шести часов вечера, в момент, когда все лезут, нарушая правила. Иногда получается, что левый ряд оказывается чуть ли не на встречной полосе движения. И автобусы СНГ, и автобусы СПОПАТ, и все остальные», — пишет сургутянка Альфия Киреева в городском сообществе «К-информ».

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем, а также соблюдать правила дорожного движения.