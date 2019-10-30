Сургут рискует остаться без денег на ремонт теплосетей, если их отдадут концессионеру

Сургут может остаться без амортизационных отчислений на ремонт теплосетей и котельных, если власти города заключат концессионное соглашение с корпорацией СТС. Об этом стало известно на брифинге депутатов сургутской думы с представителями СМИ. Журналисты задали депутатам вопросы, один из которых касался концессии теплосетей. Председатель Думы Надежда Красноярова рассказала о двух спорных моментах в финансовом плане возможного концессионера.

Первое – рост тарифов. Концессионер не убедил думу в том, что тариф перестанет расти после первых двух лет: «В первые два года тариф повысится не на четыре процента, а на восемь. Убеждение о том, что в последующих годах тариф будет снижаться, я думаю, выглядит неубедительно».

Второй момент, смущающий депутатов, касается амортизации. Дело в том, что амортизационные отчисления (деньги с производства, предназначенные для ремонта и строительства) будут идти корпорации СТС на все время действия концессии. Однако в финансовом плане не учтено, перейдут ли городу накопленные концессионером амортизационные отчисления, когда срок соглашения подойдет к концу. Из-за этого Сургут рискует остаться без средств на восстановление и капитальный ремонт теплосетей.

«По сути, получается так, что мы остаемся без амортизационных отчислений. Возникает вопрос: когда нужно будет восстановить наши объекты, где на это возьмутся деньги? Этого в представленной модели мы не увидели. Один из важнейших принципов при передаче объектов в концессию — обеспечить надежность и развитие нашей инфраструктуры. Сейчас это как-то не просматривается».

Напомним, дума Сургута отложила до конца ноября решение о передаче теплосетей города в частные руки. Это связано с тем, что депутаты задали возможному концессионеру вопросы, но ответы их не устроили.