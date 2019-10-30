​Сразу в трех поселениях Сургутского района появилось архитектурно-художественное освещение

В поселениях Солнечный, Барсово и Белый Яр торжественно включили новое освещение на территории парков. Теперь местные жители смогут полноценно оценить качество проделанных работ.

На включении подсветки в парке Солнечного побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он подчеркнул значимость новой системы освещения во всех трех поселениях.

«Это в первую очередь пожелания самих жителей. Не хватает света, не хватает радости. Тем более, у нас больше полугода постоянно темно. Сейчас посмотрим какой итоговый результат получился во всех трех поселках. Если со стороны жителей будет положительная оценка, то мы безусловно будем продолжать устанавливать такие системы освещения во всех поселениях района. В конце концов, мы же это делаем не для себя, а для людей», — заявил Андрей Трубецкой.

В ходе работ в поселении Солнечный и Белый Яр были заменены системы освещения в местных парках, а также организованы подсветки лесного массива. В Барсово же подсветка была обновлена не только в общественных пространствах, но и на улицах поселка.

Глава района также заявил, что в новой системе освещения используются энергосберегающие технологии, которые позволят сокращать затраты на электроэнергию.

Отметим, что стоимость всех работ составила 35 миллионов рублей, из которых 11,5 миллионов ушли в поселение Солнечный, 10,8 млн. в Барсово и 12,3 миллиона в Белый Яр.