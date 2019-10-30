В Сургуте прошел квест «Молодежь против экстремизма»

УМВД Сургута совместно с общественной организацией «Киберхранители» провели квест «Молодежь против экстремизма» для студентов «Сургутского финансовоэ-кономического колледжа».

Участники мероприятия прошли несколько станций: «Религиозный экстремизм», «Политический экстремизм», «Экстремизм в Интернете», «Национальный экстремизм». На каждом из этапов студенты выполняли упражнения, отвечали коллективно на вопросы и делились своим мнением по представленной теме.

«После завершения основной части, студенты собрались в актовом зале для подведения итогов. Организаторы мероприятия провели небольшую викторину, где у учащихся была возможность продемонстрировать полученные знания», — рассказали представители пресс-службы УМВД Сургута.

Самые активные участники события получили в подарок футболки с патриотической и профилактической символикой, а также сертификаты участников квеста.