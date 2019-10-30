Глава Сургута отчитался о готовности моста, который ещё строится

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался об окончании строительства моста в сквере Старожилов. «Мост Старожилов уже готов. Приглашаю принять участие в его открытии», — заявил Шувалов в ходе заседания думы.

Однако на самом деле строительство моста все еще продолжается. На площадке присутствует крупная спецтехника, рабочие заняты укладкой плитки, и до сих пор не установлены перила. По словам руководителя строительного участка, окончание работ займет порядка пяти дней. При этом, изначально планировали открытие моста до конца октября.

В управлении капитального строительства корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что работы завершены в срок — до 31 октября. «Основной пласт работ закончили вовремя. Сейчас на площадке убирают строительный мусор и через два-три дня уже скорее всего откроют для жителей», — прокомментировали специалисты.

Касательно случившегося казуса, в пресс-службе администрации отметили, что строительство моста, как конструкции, действительно, закончено: «остались мелочи, максимум на неделю».