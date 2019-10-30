​Жители Сургута возмущены строительством сквера в зимнее время

Сургутяне возмущены ведущимися работами по укладке дорожной плитки в сквере, расположенном перед Свято-Троицком Соборе. Жители города переживают за возможные нарушения технологий укладки плитки, поскольку работы ведутся в зимнее время. Информация об этом появилась сразу в нескольких городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте» .

«Я конечно не строитель, но вам не кажется, что такая укладка недопустима (в -10 градусов с метелью)? Я понимаю, что сроки вынуждают делать тротуары в зимнее время, но нельзя ли отложить данные работы до мая? Как-то не хочется, чтобы данная плитка прослужила в отличном состоянии лишь два-три года», — пишет сургутятин Сергей Фомин на портале «Твой Сургут».

В городской администрации заявили о том, что проблема проведения работ в столь позднее время заключается в финансировании.

«Строительство сквера осуществляется генподрядчиком в форме спонсорской помощи. Соответственно работы проводятся при наличии свободной рабочей силы и средств, средства появились - работы ведутся», — отметили в администрации Сургута.