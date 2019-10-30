Житель Сургутского района украл станки-качалки с месторождения

Житель поселка Солнечный украл с месторождения два станка-качалки и электродвигатель, причинив ущерб на более 100 тысяч рублей. Молодой человек 1996 года рождения думал, что нефтяники не заметят пропажу.

Как сообщает пресс-служба УВД Югры, мужчина был задержан сотрудниками ДПС на автодороге Солнечный – Барсово. Водитель не смог ответить, где он раздобыл украденное имущество. Отмечается, что он работает водителем в подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело, по которому фигуранту грозит лишение свободы сроком до двух лет.