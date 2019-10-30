У здания думы Сургута прошел одиночный пикет против концессии теплосетей

Сегодня у здания думы Сургута прошел одиночный пикет против возможного концессионного соглашения, по которому корпорации СТС могут перейти теплосети и котельные города на 25 лет. Провел и организовал пикет сургутский активист Сергей Глинских, мероприятие прошло перед заседанием городской думы. Сургутянин призывал депутатов не давать согласие на заключение концессионного соглашения, так как это ударит по их избирателям.

Отметим, что Сергей выступал на прошедшем 21 октября совещании думы, где обсуждалась возможность соглашения. Активист в своей речи дублировал мысли из личного блога, который публиковал ранее СИА-ПРЕСС. Также мнение о концессии и корпорации СТС выразил Владимир Самборский.

Напомним, дума Сургута отложила до конца ноября решение о передаче теплосетей города в частные руки. Это связано с тем, что депутаты задали возможному концессионеру вопросы, но его ответы их не устроили.