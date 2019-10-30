​Крупную строительную компанию в Сургуте обвинили в мошенничестве из-за обманутых дольщиков

Еще один застройщик в Сургуте стал фигурантом уголовного дела. Полиция обвиняет компанию «Северстрой», владельцем которой является Богдан Нестор, в мошенничестве. Бизнесмен — крупный застройщик города по части долевого строительства. В числе объектов «Северстроя» жилые комплексы «Любимый», «Уютный», «Ривер Хаус», а также «Кедровый».

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили факт возбуждения уголовного дела и отметили, что в ближайшее время ведомство даст подробный комментарий по обвинению застройщиков в Сургуте в мошенничестве.

Узнать мнение представителей «Северстроя» на данный момент не удалось. В приемной компании корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что не слышали ничего о выдвинутых обвинениях. Связаться с руководством застройщика не было возможности — по словам сотрудников, директор на переговорах.

Отметим, накануне 29 октября, стало известно, что правоохранители обвиняют компанию «Салаир» и ее директора Сергея Ярушина по той же статье. Ранее сообщалось, что руководитель «Дорожно-эксплуатационного предприятия» Андрей Копайгора, который сейчас проходит процедуру банкротства, стал фигурантом уголовного дела по мошенничеству. Все перечисленные компании более года назад сорвали сроки сдачи жилых домов дольщикам в Сургуте. По вине застройщиков более 1600 семей все еще не получили свои квартиры.

Кроме того, сейчас дольщики устраивают протесты. Три дня подряд горожане выходят на одиночные пикеты перед зданиями администрации Сургута Жилстройнадзора. Вкладчики требуют наказать застройщиков, которые обманули их. Также они обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь им получить свое жилье, так как считают, что местные власти бессильны в данном вопросе.