​«Мошенник на свободе — дольщики на улице»: жители Сургута вновь протестуют на пороге администрации

Третий день подряд в Сургуте дольщики выходят на одиночные пикеты перед зданием администрации и жилищной инспекции. Горожане, которые более года назад планировали въехать в новые квартиры, недовольны тем, что строительство их домов в жилых комплексах «Ривер Хаус» и «Любимый» долгое время стоит на месте, и не известно, кто и когда продолжит возведение объектов.

«Администрации бездействует. Мошенник на свободе. Дольщики на улице. Третий год мы боремся за свое жилье и пока тишина. Ни администрация Сургута, ни губернатор Югры Наталья Комарова не могут нам помочь. Зачем нужна тогда такая власть?», — заявили пикетирующие дольщики в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Сургутяне отметили, что сегодня, 30 октября, впервые чиновники мэрии отреагировали на протесты. К дольщице, стоявшей перед зданием мэрии с плакатом «В. В. Путин! Помогите достроить дом 2 и 1 ЖК «Любимый», вышел директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод. «Нас пригласили на чай, сказали, что скоро будет очередное совещание. Но дело в том, что наш дом как стоял, так и стоит. От их совещаний нет никакой пользы. Мы этими пикетами пытаемся показать, что наша власть бездействует. Наш застройщик по-прежнему на свободе, несмотря на то, что он украл столько миллионов», — говорят инициативные дольщики.

Отметим, накануне, 29 октября, перед зданием администрации более двух часов протестовала пенсионерка, участница долевого строительства в Сургуте. Городские власти никак не отреагировали на данный факт. В связи с этим дольщики обратились к губернатору Комаровой через официальный Инстаграм-аккаунт главы региона. «Шувалов В.Н. (глава Сургута — прим. авт.) сейчас будет искать нашу женщину, организовывает встречу. А. Зобницев (замгубернатора — прим. авт.) готовится к своей встрече с дольщиками, а затем мою с вами. Дорожные карты, о которые договорились на предыдущей встрече не подписываю, так как по нескольким домам коллеги (в администрации Сургута — прим. авт.) предлагают решение «вдолгую», настаиваю на простых, более коротких решениях. А вас прошу не рисковать здоровьем. Надеюсь на понимание», — ответила Комарова дольщикам в соцсети.

Напомним, в Сургуте более года назад у застройщиков «Северстрой» и «ДЭП» начались финансовые проблемы. Строительство на объектах компаний было приостановлено. Полгода назад к решению конфликта подключилась губернатор Югры. В данный момент для большинства проблемных домов найдены пути достроя, однако часть объектов все еще простаивает, а сургутяне, вложившие деньги в долевое строительтсво, остаются в неведении — когда квартиры сдадут в эксплуатацию.