Старейшей частной газете Югры - Новый Город - 26 лет

Сегодня сургутская газета «Новый Город» отмечает 26 лет со дня первого выпуска. За более чем четвертьвековую историю она несколько раз сменила формат: была черно-белым еженедельником, ежедневной газетой, и даже ежемесячником. Сегодня «Новый Город» - еженедельная городская газета, по-прежнему популярная у сургутян. В газете сменилось несколько генераций журналистов, которые впоследствии стали кадровой основой для большинства городских и корпоративных пресс-служб. «Новый Город» входит в объединённую редакцию информационного агентства СИА-ПРЕСС. Главными редакторами газеты «Новый Город» были известные сургутские журналисты Тарас Самборский, Олег Владимиров, Дмитрий Щеглов, Маргарита Прокопенко, Людмила Осьминкина.