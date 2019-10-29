Старейшей частной газете Югры - Новый Город - 26 лет

Сегодня сургутская газета «Новый Город» отмечает 26 лет со дня первого выпуска. За более чем четвертьвековую историю она несколько раз сменила формат: была черно-белым еженедельником, ежедневной газетой, и даже ежемесячником. Сегодня «Новый Город» - еженедельная городская газета, по-прежнему популярная у сургутян. В газете сменилось несколько генераций журналистов, которые впоследствии стали кадровой основой для большинства городских и корпоративных пресс-служб. «Новый Город» входит в объединённую редакцию информационного агентства СИА-ПРЕСС. Главными редакторами газеты «Новый Город» были известные сургутские журналисты Тарас Самборский, Олег Владимиров, Дмитрий Щеглов, Маргарита Прокопенко, Людмила Осьминкина.
Что готовит «Городской культурный центр» ко Дню народного единства? Директор Ванда Болотнова и режиссер Александр Стойко // ONLINE 31 октября в 11.00