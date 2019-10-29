​Крупного застройщика в Сургуте обвиняют в мошенничестве

Полиция завела уголовное дело против учредителя строительной компании «Салаир» Сергея Ярушина. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Информацию об этом подтвердили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

«Крупного югорского застройщика действительно обвиняют в мошенничестве. Подробную информацию о ходе дела я не могу раскрыть», — отметили специалисты, уточнив, что прокомментируют данный факт после официального запроса.

По неподтвержденной информации, причиной для возбуждения уголовного дела стали финансовые махинации Ярушина в отношении долевого строительства.

Напомним, компания «Салаир» соврала сроки сдачи квартир дольщикам в 20а и 40 микрорайонах Сургута. Стоит отметить, что дома находятся в высокой степени готовности и, по словам экспертов в строительной сфере, будут сданы в эксплуатацию уже в этом году.