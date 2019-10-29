​Пловчиха из Сургута выиграла четыре золотые медали на соревнованиях России среди инвалидов

Воспитанница Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Гонтарь завоевала четыре золотых медали в соревнованиях России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Девушка была награждена за скорость преодоления разных дистанций – 50 метров вольным стилем за 28,27 секунд, 400 метров вольным стилем за 5 минут 11,79 секунд и стометровки, которые Анастасия проплыла за 1 минуту и 12,06 секунд и 1 минуту 3,67 секунд.

Первенство, в котором приняли участие 180 спортсменов из 35 регионов страны, прошло в Смоленске с 21 по 27 октября. Югру представляли и более молодые спортсмены – Вадим Кузьменко и Карина Никонова. По словам тренера, у ребят будет возможность принять участие на Кубке России в Салавате, который будет проходить в начале ноября.