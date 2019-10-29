В Сургута у автобуса заклинило педаль газа и он врезался в столб

Сегодня в Сургуте на пересечении улиц Мира и Маяковского произошло ДТП: автобус номер семь снес забор и затем врезался в фонарный столб. По неподтвержденной информации, в транспорте заклинила педаль газа.

Как сообщил водитель, педаль газа примерзла после влажности, затормозить не было возможности и пришлось маневрировать. По словам пресс-службы ГИБДД города, пострадавших нет. Напомним, что 13 октября под Салымом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись автомобиль марки «Рено Логан» и автобус. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте