​В Сургутском районе по территории школы бегала лиса

Жители поселка Солнечный в Сургутском районе заметили лису в жилом секторе. Животное засняли на территории школы № 8 (бывший интернат для детей с ограниченными возможностями).

Рыжий зверь гулял по двору образовательного учреждения. Детей поблизости не было — лиса зашла в школу поздно вечером.

Напомним, на прошлой неделе жители округа сообщили в соцсетях о том, что на трассе в Югре встретили стаю волков. Эксперты заявили, что скорее всего на дороге была стая собак, а также рекомендовали не вступать в прямой контакт с животными.