​Дачники просят администрацию Сургута помочь им с неплательщиками

Жители дачного кооператива «Дорожник» обратились к сургутской администрации с просьбой о помощи в решении проблемы со злостными неплательщиками, которые отказываются платить за электроэнергию. Обращение с этой информацией появилось на городском портале «Твой Сургут».

Как отмечают жители садового общества, в течение года у них неоднократно возникали разговоры с нерадивыми неплательщиками касаемо взыскания долгов за электроэнергию, однако диалоги ни к чему не приводят.

«Все усилия "полюбовно" договориться с неплательщиками приводят к нулю, а принятие жестких мер (отключение неплательщика от электропитания) приводят в прокуратуру, по решению которой приходится восстановить подачу. У нас в кооперативе образовался очень большой долг перед ООО «Горэнерго», в основном это конечно пеня. Сейчас наступила зима и как бы не совсем хочется остаться без электричества всему кооперативу из-за злостных неплательщиков», — пишет житель кооператива «Дорожник» Владимир на портале «Твой Сургут».

По словам сургутян, в 2018 году они за свой счет протянули новую электролинию, а также установили два трансформатора. Сейчас у них в планах приобрести еще одно такое же устройство.

Мы не просим от администрации каких-то финансовых вливаний в наш кооператив, просьба одна, окажите нам помощь в юридическом сопровождении проблемы по взысканию долгов с неплательщиков. Со стороны инициативной группы данного кооператива будем оказывать всяческую помощь», — подчеркивают жители садового сообщества.

В администрации Сургута заявили, что они не вправе осуществлять адвокатскую деятельность в рамках Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, однако попросили жителей кооператива ознакомиться со списком адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь на администрации города, а также на сайте Департамента внутренней политики Югры.