3 ноября в Сургуте пройдет «Ночь искусств»

В это воскресенье, 3 ноября, в Сургуте пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», тематический культурно-развлекательный вечер. Горожанам предстоит выбрать между тремя площадками, мероприятия одновременно пройдут в галерее современного искусства «Стерх», в центре культурных инициатив «Порт» и в Сургутском художественном музее.
- Тема «Ночь искусств» в галерее «Стерх»: творчество известного сургутского художника театра Анатолия Курникова (1949 – 2004), с которым связаны мастер-классы, театральный перформанс, концерты, арт-клуб и лекции. Телефон для справок: 35-79-28.
- В «Порту» сургутян ждут музыкальные выступления, фотозона, авторская выставка Анастасии Головнёвой «Время-Север» и театральный перфоманс. Телефон для справок: 24-25-62.
- В Сургутском художественном музее будут выставки от студентов колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского, множество мастер-классов, экскурсий, а также юбилейная выставка Геннадия Райшева. Телефон для справок: 51-68-11.
Что готовит «Городской культурный центр» ко Дню народного единства? Директор Ванда Болотнова и режиссер Александр Стойко // ONLINE 31 октября в 11.00