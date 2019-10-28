16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8700   EUR  70,8382  

​В Сургуте студентам запретили участвовать в городском Дне первокурсника

Фото: vk.com/surgpu
Фото: vk.com/surgpu

Студенты Сургутского государственного университета (СурГУ) не представили ни одного творческого номера на прошедшем «Дебюте первокурсника». По словам источников, преподавательский состав запретил обучающимся участвовать в городском мероприятии.

«Вокруг этой ситуации ходят разные слухи. СурГУ уже 13 лет проигрывает в групповой программе, которую готовит вуз, студентам СурГПУ (педагогический университет — прим. авт.). Есть мнение, что в этом году вуз решил не позориться и не стал выставлять своих студентом на город. Странно, что студенты не вышли с индивидуальными номерами: песнями, танцами, стихами. Тут у участников от СурГУ высокий шанс победить — ежегодно выступавшие с самостоятельными выступлениями занимали почетные места», — пояснил СИА-ПРЕСС один из студентов.

Руководство СурГУ подтвердило, что обучающиеся не участвовали в городском конкурсе первокурсников, пояснив, что отказаться от выступления Студсовет решил самостоятельно.

«В этом году городское мероприятие было проведено 23 октября, а с 21 по 22 октября в очень интенсивном режиме шел университетский этап «Дебюта первокурсника», который потребовал от всего студенческого коллектива напряженной работы. Эмоциональный, интеллектуальный накал конкурсных состязаний был очень высоким. Понимая это, администрация университета поддержала решение студенческого Совета СурГУ не выставлять команду с выступлением на городском мероприятии только в этом году», —прокомментировали ситуацию в вузе.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 октября в 18:32, просмотров: 557, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
йося
не нравится
28 октября в 21:10
Городское мероприятие, городской конкурс.......
А где тут "город" я имею в виду структуру администрации по молодежной политике!
Или что? как всегда молодежь отдельно а ОМП отдельно, да и вообще какова роль этой хромоногой структурки в жизни молодежи города?
Подобострастно заглядывать в рот начальству, ваять красивые дутые отчеты, задарма проедать бюджетное бабло?
Городское мероприятие, городской конкурс.... при таком раскладе это просто студенческий междусобойчик, а что еще остается делать студентам если в их жизни "города" НЕТ!
отличное настроение
не нравится
28 октября в 22:59
Могу ошибаться, но Дебют всегда проводила городская молодежка, еще со студенческих времен помню.
А вот многоуважаемый йося "неровно дышит" к молодежке, как будто его однажды с нее выгнали.
Флудер
не нравится
28 октября в 23:20
Хай живе КДМ и Борис Урузбекович!
йося отличное настроение
не нравится
28 октября в 23:54
Многоуважаемого йосю в эту тухлую конторку никто даже и не вгонял шоб потом "выгнать", когда эта недоношенка в муках рожалась, йося уже реальные дела делал, а про "не ровно дышит" исключительно в дырочку, потому как так НЕРОВНО, ну уж так НЕРОВНО шо пока это сборище отживших свой век дармоедов не будет "давай дасвиданя" не успокоится.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
1347 0
​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
342 0
​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
4803 12
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1560 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
4115 54
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
3940 14
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
1368 2
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
1225 13
Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Дума Сургута 22 октября в 18:11
963 0
​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет
Анастасия Семихатских 22 октября в 15:27
1155 6
Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Коллектив администрации г. Сургута 21 октября в 18:32
1916 5
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 21 октября в 17:11
2590 11
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 октября в 12:12
1297 1
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова 21 октября в 08:32
1595 12
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
6611 22
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
3115 25
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика