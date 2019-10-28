​В Сургуте студентам запретили участвовать в городском Дне первокурсника

Студенты Сургутского государственного университета (СурГУ) не представили ни одного творческого номера на прошедшем «Дебюте первокурсника». По словам источников, преподавательский состав запретил обучающимся участвовать в городском мероприятии.

«Вокруг этой ситуации ходят разные слухи. СурГУ уже 13 лет проигрывает в групповой программе, которую готовит вуз, студентам СурГПУ (педагогический университет — прим. авт.). Есть мнение, что в этом году вуз решил не позориться и не стал выставлять своих студентом на город. Странно, что студенты не вышли с индивидуальными номерами: песнями, танцами, стихами. Тут у участников от СурГУ высокий шанс победить — ежегодно выступавшие с самостоятельными выступлениями занимали почетные места», — пояснил СИА-ПРЕСС один из студентов.

Руководство СурГУ подтвердило, что обучающиеся не участвовали в городском конкурсе первокурсников, пояснив, что отказаться от выступления Студсовет решил самостоятельно.

«В этом году городское мероприятие было проведено 23 октября, а с 21 по 22 октября в очень интенсивном режиме шел университетский этап «Дебюта первокурсника», который потребовал от всего студенческого коллектива напряженной работы. Эмоциональный, интеллектуальный накал конкурсных состязаний был очень высоким. Понимая это, администрация университета поддержала решение студенческого Совета СурГУ не выставлять команду с выступлением на городском мероприятии только в этом году», —прокомментировали ситуацию в вузе.