Ремонт аварийного здания администрации в Сургуте идет с опережением срока

Чиновники Сургута зачитали депутатам городской думы доклад о процессе реконструкции аварийного здания администрации на улице Маяковского, 15. Запланированные работы по идут с опережением срока, рисков с замедлением стройки городские власти не видят. Сейчас в старом здании укрепляются колонны, демонтируются чердак, снимается старая кровля и кроется новая. Также планируется пристроить новую лестницу.

Ремонт начался 12 августа этого года. По муниципальному контракту, который город заключил со строительной компанией «Сургутстройцентр», к 20 февраля 2020 года строительные работы стоимостью чуть более 19 миллионов рублей подойдут к концу.

Однако на этом реконструкция не завершится – закончится первый этап строительства, здание просто выведут из состояния аварийности и ему все еще будет нужен капитальный ремонт. Когда начнется второй этап реконструкции точно пока неизвестно, власти города планируют его на период 2021-22 годов.

Администрация Сургута совместно с городской думой будут совместно планировать бюджет и искать средства на второй этап строительства в 2020 году. Председатель комитета думы по городскому хозяйству и перспективному планированию Виктор Пономарев рекомендовал муниципальным служащим проинформировать депутатов об итогах строительства в марте.

Из-за опережения сроков строительства департамент градостроительства и архитектуры предоставил думе неактуальный письменный отчет, отстающий от реального положения дел: «Таблица, которая предоставлена, не совсем корректна. Хотелось бы более актуальную информацию», – попросил депутат Виктор Рябчиков, – «А еще хотелось бы побывать на месте со строителями».

Желание посетить стройку выразили также Виктор Пономарев и заместитель председателя думы Артем Кириленко. Власти пошли им навстречу, и депутаты посетят объект с проверкой.