​Пятеро сургутян устроили дебош, после которого пришлось вызывать скорую

В Сургуте в одной из квартир жилого дома по адресу Первопроходцев, 4, компания из пяти человек устроила драку. Очевидцы вызывали скорую помощь и полицию. Об этом сообщили местные жители на портале «К-информ».

По не подтвержденной информации, компания распивала спиртное. В ходе завязавшейся драки один из участников конфликта распорол себе ногу об стекло ими же разбитых бутылок. Сотрудники скорой помощи, оказали пострадавшему помощь.

«На место происшествия был отправлен патруль. Все пять человек были доставлены в отделение полиции и привлечены за мелкое хулиганство», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в УМВД Сургута.