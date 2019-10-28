​В Сургуте из окна шестого этажа выпал 13-летний подросток

В Сургуте, на улице Комсомольская, 25, из окна шестого этажа выпал 13-летний подросток. Ребенок упал на козырек магазина в результате чего получил тяжкие повреждения.

По предварительной информации, незадолго до происшествия, отец поругал ребенка за неудовлетворительные оценки, а спустя несколько минут родители подростка обнаружили открытое окно и лежащего на пристройке сына.

«В дежурную часть поступило сообщение из сургутской травматологии о том, что сотрудниками медучреждения была оказана медицинская помощь гражданину 2005 года рождения, учащемуся восьмого класса. Ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Предварительный диагноз повреждений – сочетанная травма, перелом нижних и верхних конечностей» — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в УМВД по Сургуту