Погиб главный инженер Сургутских городских электрических сетей

Умер главный инженер Сургутских городских электрических сетей (СГЭС) Андрей Григорьев в возрасте 47 лет. Об сообщила пресс-служба организации накануне:

«Трагически погиб Андрей Семенович Григорьев. Невосполнимая утрата и большое горе для его семьи, родных, близких и всего коллектива».

Подробности о гибели инженера пока что не раскрываются.

Андрей Григорьев всю жизнь работал энергетиком. В 1995 году он окончил Томский политехнический университет по специальности «Электроснабжение». В тот же год он устроился электромонтером в Сургутэнергонефть, дочку Сургутнефтегаза. Вскоре инженер попал в муниципальное предприятие Горэнерго, откуда его назначили в СГЭС на должность главного инженера, на которой Андрей Григорьев проработал 11 лет.