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​Дольщики Сургута протестуют на пороге администрации и угрожают властям голодовкой

Дольщики жилого комплекса «Ривер Хаус» в Сургуте вышли на одиночные пикеты перед зданием администрации города и жилищной инспекции. Жители обвиняют городские и югорские власти в бездействии в решении вопроса о дострое домов. Теперь сургутяне обращаются к президенту России Владимиру Путину, чтобы обратить внимание на проблему, а также угрожают местным чиновникам голодовкой.

«Требование у нас одно, чтобы квартиры начали строить, — пояснили СИА-ПРЕСС представители инициативной группы вкладчиков. — Сейчас обнаружилась загвоздка: необходимо построить внутриквартальные сети. Это добавит еще 50 млн рублей к стоимости достроя, а спонсировать это некому».

Напомним, более года назад стало известно о финансовых проблемах сургутских застройщиков «Северстрой» и «ДЭП». Компании не могут достроить дома дольщиков, из-за отсутствия средств. В мае этого года к решению конфликта подключилась губернатор Югры Наталья Комарова, так как порядка 1600 семей города ждут свои квартиры, купленные на условиях долевого участия. Большую часть домов уже забрали на дострой другие застройщики, однако несколько зданий продолжают простаивать.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 948, комментариев: 3


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 12:16
Сегодня шар на стороне губерни, якобы там какой то Порядок должен быть принят, чтоб можно было инвестору землю подогнать, и типа принять его должны в середине ноября, что не факт и почему его нельзя принять завтра, обстановка накалена до предела, кое кому надо бы пошевелиться. Но это пол беды покроют ли эти зем участки все расходы на достройку хотя бы одного дома например 6 го в РХ, потому там масштаб трагедии около 100 лямов, а в совокупности все 200 будут, так что у власти только один выход взять решение проблемы исключительно на себя, я имею ввиду решить финансовый вопрос иначе........
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:35
Угрожать то надо не собственной голодовкой.

ДЭП еще, «Любимый», тишина – и мертвые с косами стоят. Наверное, перед бурей.

Сергей Б йося
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Сегодня в 16:25
Инвестору недостроя уже давно участок подгоняют. СОК достроил Мирный, ему рядом подогнали участок, там еще построил. Хотя должны были стоянку. Брусника была готова достроить Любимый ДЭП за ДЭПовские участки рядом. Но кто-то пожадничал.

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