​Дольщики Сургута протестуют на пороге администрации и угрожают властям голодовкой

Дольщики жилого комплекса «Ривер Хаус» в Сургуте вышли на одиночные пикеты перед зданием администрации города и жилищной инспекции. Жители обвиняют городские и югорские власти в бездействии в решении вопроса о дострое домов. Теперь сургутяне обращаются к президенту России Владимиру Путину, чтобы обратить внимание на проблему, а также угрожают местным чиновникам голодовкой.

«Требование у нас одно, чтобы квартиры начали строить, — пояснили СИА-ПРЕСС представители инициативной группы вкладчиков. — Сейчас обнаружилась загвоздка: необходимо построить внутриквартальные сети. Это добавит еще 50 млн рублей к стоимости достроя, а спонсировать это некому».

Напомним, более года назад стало известно о финансовых проблемах сургутских застройщиков «Северстрой» и «ДЭП». Компании не могут достроить дома дольщиков, из-за отсутствия средств. В мае этого года к решению конфликта подключилась губернатор Югры Наталья Комарова, так как порядка 1600 семей города ждут свои квартиры, купленные на условиях долевого участия. Большую часть домов уже забрали на дострой другие застройщики, однако несколько зданий продолжают простаивать.