В Сургуте прошел концерт органной музыки

В воскресенье, 27 октября в 16.00 и 18.00 в Сургуте состоялись концерты органной музыки. Мероприятия прошли в Римско-католической церкви святого Иосифа Труженника, расположенной на проспекте Набережном, 19/1.

Для горожан выступили лауреаты международных конкурсов: солистка Томской филармонии Мария Блажевич на органе и музыкантка Алена Дубровина на арфе и волынке. Они исполнили для сургутян шедевры органной классической музыки. Более сотни жителей города посетили концерты — зал храма был заполнен зрителями.

Стоит отметить, что концерты органной музыки в Сургуте прошли во второй раз. Впервые музыканты выступили в церкви в сентябре этого года.