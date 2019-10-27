На трассе Сургут — Нефтеюганск перевернулся автомобиль

На 25 километре автодороги Сургут — Нефтеюганск произошло ДТП. Очевидцы аварии сообщили о перевернутой легковой машине на трассе. О состоянии участников происшествия на данный момент не известно. Обстоятельства аварии устанавливают прибывшие на место специалисты экстренных служб.

Напомним, в ближайшее время в Югре ожидается ухудшение погодных условий: осадки и гололед. Специалисты Госавтоинспекции Югры просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.