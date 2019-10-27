Жителей Сургута ожидает резкое похолодание

В понедельник, 28 октября в Сургуте резко испортится погода. Температура воздуха опустится ниже -10ºС. Также ожидаются осадки и гололед.

В целом, в Югре погода не порадует жителей округа. «По ХМАО-Югре мокрый снег и гололедные явления. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью 0,-5 ºС, по северу и западу до -10 ºС, днем +2,-3 ºС, по северу и западу до -8 ºС», — сообщают синоптики окружного центра гидрометеорологии.

По прогнозам специалистов, 29 и 30 октября югорчан также ожидает небольшой снег, ветер умеренный западный. «Температура: во вторник ночью -7,-12 ºС, при прояснениях до -17 ºС, по южным районам -1,-6 ºС, днем -2,-7 ºС, по северу до -12 ºС. В среду ночью -8,-13 ºС, днем -3,-8 ºС», — пишут метеорологи.