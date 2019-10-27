В Сургуте открылся фестиваль «Куклаград»

В большом зале Сургутской филармонии прошло открытие фестиваля «КУКЛАград», посвященного юбилею города. Сегодня, был показан первый из 19 спектаклей — «Малыш и Карлсон». Сургутский зритель встретил актеров театра и куклы полным залом.

«С 27 октября по 17 ноября мы предлагаем окунуться в таинственный мир кукол. Уже пятый раз Сургут станет единым пространством для театрального и художественного творчества. Жители города смогут увидеть спектакли от пяти театров России, пяти театров Югры, и конечно же от организатора фестиваля — театра «Петрушка». К нам приедут профессиональные театры кукол из Москвы, Владимира, Набережных Челнов, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Вас ждут 19 совершенно разных по стилю и атмосфере спектаклей», — отмечают организаторы фестиваля.

В программе помимо спектаклей запланированы более 50 мастер-классов, где дети смогут сделать кукол своими руками, а также выставки авторских кукол на четырех площадках города. Стать участником можно по предварительной записи. Более подробная информация и расписание мероприятий фестиваля — на сайте театра «Петрушка».