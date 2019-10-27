В Сургуте сгорели частные дома напротив Китайского рынка

В Сургуте произошел пожар в частном секторе по улице Аэрофлотской. Накануне, 26 октября, вечером несколько одноэтажных домов сгорели напротив Китайского рынка. Как сообщает МЧС Югры, на тушение возгорания специалистам понадобилось около получаса. Также известно, что пострадавших в пожаре не зафиксировано. Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС.

«На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекались четыре единицы техники, 14 человек личного состава», — поясняют сотрудники экстренных служб.