​В Сургутском районе состоялся косплей-фестиваль «Югракон»

В поселке Солнечный Сургутского района прошел фестиваль «Югракон», посвященный культуре фантастических фильмов, игр и комиксов. В рамках мероприятия гости оценили организованное косплей-шоу, VR-зону, интерактивные стенды, настольные игры, выставку развлечений гик-культуры, мастер-классы по созданию костюма и фантазийной фотографии.

Организаторами мероприятия выступили Сургутская районная централизованная библиотечная система, а также косплей клуб «Асгард».

На площадке спортивного центра «Атлант» были созданы фантастические декорации, выставки фигурок и других необычных коллекций. По словам организаторов, зрители увидели лучших косплееров Югры, прошли квесты, протестировали новые гаджеты и, кроме того, получили ценные призы. «Участники сразились в турнирах, познакомились с новыми людьми, купили отличные сувениры — в общем, весело провели время и сделали массу памятных фото», — поясняют создатели «Югракона».