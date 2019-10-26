Школьников из Сургута отправили на "Форпосты Сибири"

Для сургутских школьников открылось новое туристическое направление - "Форпосты Сибири".

Ученики, отличившиеся достижениями в области науки, культуры и искусства, а также дети из многодетных и малоимущих семей в течение недели будут проходить мастер-классы, посещать экскурсии, например, "Древний Тобольск". Ребят ждет поездка в Сибирский острог, посещение Белокаменного Кремля и другие события.

Путевка, железнодорожные билеты, страхование, экскурсионный тур в Тобольск были предоставлены школьникам бесплатно, без какой-либо родительской доплаты.

Фото: korely.ru