Сургутянка Милана Рахманова попала в команду Сергея Шнурова в шоу "Голос"

Сургутянка Милана Рахманова успешно прошла слепые прослушивания в шоу "Голос".

28-летняя певица - выпускница СурГПУ, солистка группы "Мишки на Севере" исполнила песню Бритни Спирс "Toxic" в авторской обработке.

Ее выступление покорило жюри - один за другим к девушке развернулись все наставники проекта. Больше всех в свою команду Рахманову зазывала Полина Гагарина, однако сургутянка предпочла Сергея Шнурова. Свой выбор она аргументировала тем, что любит развлекаться в караоке под песни группы "Ленинград".

Фото: профиль М. Рахмановой во "Вконтакте"