​Из крупного ТРЦ Сургута эвакуировали людей из-за сработавшей пожарной тревоги

В крупном торгово-развлекательном центре Сургута «Сити Молл» сработала пожарная тревога. Всех людей эвакуировали на улицу.

Сигнализация сработала из-за задымления в ресторане «Угли». Однако по данным источника СИА-ПРЕСС пожара не было, ущерба огнем не нанесено. Все системы работают в штатном режиме.

В социальных сетях очевидцы происшествия пожаловались, что тревогу не было слышно в кинотеатре.

«Были в кинотеатре, звук был как всегда громкий, но еле слышно было что пожарная тревога, потом включили свет секунд на 15-20 и выключили. Муж вышел спросить, сказали ничего не эвакуируют, а через пару минут сказали всем выходить», – рассказывает посетительница кинотеатра.

По предварительным данным пострадавших нет.