​В Сургуте пройдет выставка фотографий - победителей конкурса «National Geographic Россия»

В Сургуте 31 октября в 16 часов в Сургутском краеведческом музее откроется фотовыставка «Дикая природа России».

Экспертное жюри из редакции журнала «National Geographic Россия», National Geographic (США) и Русского географического общества из 45 000 снимков тщательно отобрали для финала 163 фотографии.

Работы разбиты по тематикам: : «Городские джунгли», «Искусство в природе», «Макросъемка», «Мамы и детеныши», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Пейзажи», «Подводная съемка», «Птицы» и другие.