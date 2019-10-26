​В Сургуте идет масштабная очистка остановок от рекламы

В Сургуте проходит масштабная очистка остановок от рекламных листовок и разного рода надписей. Как сообщается в группе администрации Сургута в соцсети, идейными вдохновителями стали горожане, которые попросили чиновников привести в порядок конкретные остановки, но те решили очистить и другие конструкции.

Подрядчики отмывают остановки от надписей, очищают от рекламного мусора. Генеральная уборка еще продолжается, отмечают администраторы паблика. Закончиться она должна в следующий вторник — 29 октября.