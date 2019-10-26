16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9966   EUR  71,1194  

Новый мост в сквере «Старожилов» в Сургуте достроят до конца октября

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте в сквере «Старожилов» до конца октября будет достроен новый мост через реку. В настоящий момент рабочие укладывают брусчатку, после чего останется установить кованное ограждение и освещение. Недостающие элементы уже привезены в Сургут.

Отметим, что по планам строителей, для пешеходов объект будет открыт в ноябре. Замена моста обошлась почти в 22 миллиона рублей, 20 процентов из них было выделено из городской казны, остальное — из федеральной и окружной.

Напомним, работы на объекте начались в середине июля.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

25 октября в 21:47, просмотров: 1095, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
4382 12
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1394 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
3682 54
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
3727 14
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
1233 2
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
1093 13
Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Дума Сургута 22 октября в 18:11
873 0
​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет
Анастасия Семихатских 22 октября в 15:27
1051 6
Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Коллектив администрации г. Сургута 21 октября в 18:32
1775 5
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 21 октября в 17:11
2420 11
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 октября в 12:12
1169 1
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова 21 октября в 08:32
1467 11
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
6392 22
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
2951 25
​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам
Должна быть конкурентная среда, а также обязательное участие и контроль муниципалитета
Александр Чепик, депутат думы Тюмени 17 октября в 13:37
1346 2
​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов
В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году
Корпорация СТС 17 октября в 13:34
1101 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика