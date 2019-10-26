Новый мост в сквере «Старожилов» в Сургуте достроят до конца октября

В Сургуте в сквере «Старожилов» до конца октября будет достроен новый мост через реку. В настоящий момент рабочие укладывают брусчатку, после чего останется установить кованное ограждение и освещение. Недостающие элементы уже привезены в Сургут.

Отметим, что по планам строителей, для пешеходов объект будет открыт в ноябре. Замена моста обошлась почти в 22 миллиона рублей, 20 процентов из них было выделено из городской казны, остальное — из федеральной и окружной.

Напомним, работы на объекте начались в середине июля.