Сургутянам нужно выбрать, какие объекты будут построены в городе на следующий год

В Сургуте на портале «Бюджет для граждан» начато голосование за общественные инициативы в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

До 15 ноября горожане из предложенных вариантов должны выбрать понравившиеся. Отдать голоса один человек может за три проекта.

Среди общественных инициатив: перезагрузка сквера "Строителей" (создание центра притяжения молодежи путем строительства скейтпарка и пам-трека); футбольное поле на пустыре около ТЦ "Росич"; строительство городского пирса/причала в правом рукаве реки "Сайма" - центр притяжения любителей и владельцев плавательных средств (байдарки, лодки, катамараны, сап серфинг); внедрение раздельного сбора отходов на территории города; граффити с портретами - биографиями выдающихся деятелей Сургута и России на стенах жилых домов и другие.