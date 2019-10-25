Жители Сургута недовольны системой «Паркон», которая фиксирует нарушения при парковке авто

Жители Сургута критикуют систему «Паркон», предназначенную для фиксации нарушений правил парковки. Свое недовольство сургутяне выражают на личной странице главы города Вадима Шувалова.

Водители считают, что в городе просто нет легальной возможности парковать машины по правилам. Так как мест у жилых домов нет, а места в подземных людям не по карману, они оставляют машины на газонах и под запрещающими знаками.

«Мы вынуждены ставить машины под знаки, так как паркинг затоплен и не работает. На 550 квартир законных машиномест на улице около 50 только. Открыты два неотапливаемых наземных паркинга, каждый из которых имеет по 15-20 машиномест, стоимость которых зимой и летом 5 тыс, за что? Просто за место, где сухо и нет ветра?», – делится переживаниями сургутянка Татьяна, проживающая на улице Мелик-Карамова, 40. Ее комментарий сейчас оценен выше остальных.

Также жители считают, что новые микрорайоны просто не рассчитаны на такое количество автомобилей. Сургутяне предлагают властям города сначала решить ситуацию с парковками, а не штрафовать людей: «Про «Паркон» читаем постоянно, а про новые стоянки для нас, смертных, информации маловато!».

Есть и альтернативное мнение. Так, некоторые горожане считают, что машина в Сургуте – дорогое удовольствие, и перед покупкой водитель должен задуматься, сможет ли он позаботиться о парковке своего авто, чтобы не мешать пешеходам.

Напомним, «Паркон» проезжает по дворам, фиксирует нарушения правил парковки и передает данные в администрацию. За год работы выписано около 240 штрафов за парковку на газонах и под запрещающими знаками.