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Жители Сургута недовольны системой «Паркон», которая фиксирует нарушения при парковке авто

Водители считают, что в городе нельзя ставить машины по правилам

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Жители Сургута критикуют систему «Паркон», предназначенную для фиксации нарушений правил парковки. Свое недовольство сургутяне выражают на личной странице главы города Вадима Шувалова.

Водители считают, что в городе просто нет легальной возможности парковать машины по правилам. Так как мест у жилых домов нет, а места в подземных людям не по карману, они оставляют машины на газонах и под запрещающими знаками.

«Мы вынуждены ставить машины под знаки, так как паркинг затоплен и не работает. На 550 квартир законных машиномест на улице около 50 только. Открыты два неотапливаемых наземных паркинга, каждый из которых имеет по 15-20 машиномест, стоимость которых зимой и летом 5 тыс, за что? Просто за место, где сухо и нет ветра?», – делится переживаниями сургутянка Татьяна, проживающая на улице Мелик-Карамова, 40. Ее комментарий сейчас оценен выше остальных.

Также жители считают, что новые микрорайоны просто не рассчитаны на такое количество автомобилей. Сургутяне предлагают властям города сначала решить ситуацию с парковками, а не штрафовать людей: «Про «Паркон» читаем постоянно, а про новые стоянки для нас, смертных, информации маловато!».

Есть и альтернативное мнение. Так, некоторые горожане считают, что машина в Сургуте – дорогое удовольствие, и перед покупкой водитель должен задуматься, сможет ли он позаботиться о парковке своего авто, чтобы не мешать пешеходам.

Напомним, «Паркон» проезжает по дворам, фиксирует нарушения правил парковки и передает данные в администрацию. За год работы выписано около 240 штрафов за парковку на газонах и под запрещающими знаками.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 70, комментариев: 0


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