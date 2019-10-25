Спортсмен из Башкирии посвятил свою победу полицейскому Сургута, который погиб в августе

Спортсмен Рустам Мифтахов из Республики Башкортостан посвятил свою победу в чемпионате Севера России по силовым видам спорта Ильмиру Ханову, сургутскому полицейскому, погибшему от ножевого ранения в августе этого года.

Победитель отдал свои медали в УВД Сургута, выражая свою уважение полицейскому, сообщает пресс-служба городского УМВД. Отмечается, что Ильмир Ханов был односельчанином спортсмена.

Чемпионат Севера России прошел в Сургуте накануне. В нем приняли участие спортсмены со всей страны.

Напомним, трагедия с убийством полицейского случилась ночью 1 августа. Двое сотрудников патрульно-постовой службы были атакованы мужчиной с ножом, которого они приняли за жертву. Ильмир Ханов стал вторым полицейским Сургута, которого убили при исполнении за все время существования городской полиции.