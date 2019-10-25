​Вахтовик, работающий в Сургуте, два года получал деньги за ж/д билеты, которые потом сдавал обратно

Житель города Мытищи Московской области стал фигурантом уголовного дела, которое направили в суд дознаватели Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.

Мужчина на протяжении четырех лет работал в Сургуте вахтовым методом на одном из предприятий нефтегазовой отрасли. За последние два года он неоднократно предоставлял в бухгалтерию предприятия проездные железнодорожные билеты, которые якобы использовал, чтобы доехать до рабочей вахты. Когда деньги оказывались в руках у мужчины, он осуществлял возврат билетов.

«Сам же выбирал более дешевые варианты проезда на поезде или самолете, или добирался автостопом. В бухгалтерию сдавал электронные билеты, купленные по большей стоимости», – пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УРФО.

Также выяснилось, что злоумышленник переехал в Мытищи из Оренбурга совсем недавно, и при этом не сообщил об этом на предприятие, якобы, продолжая ездить «старым» маршрутом, который был длиннее. Таким образом компенсация за проезд была выше.

В настоящее время дознаватели сургутской транспортной полиции завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.