В Сургуте началось строительство продолжения улицы Геологическая

В Сургуте запущено строительство продолжения улицы Геологическая к Югорскому тракту. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Сейчас рабочие проводят теплотрассы и переносят линии электропередач. К концу этого месяца подрядчики должны выровнять грунт в районе перекрёстка с улицей Мелик-Карамова и установить ограждения», – отмечает мэр.

По его словам, работы будут завершены в 2021 году.

Предполагается, что новая дорога позволит снизить уровень транспортной нагрузки, которая неизбежно возникнет с появлением новых жилых комплексов в этой части города.

Напомним, что планы о продолжении улицы Геологической были озвучены еще в прошлом году.