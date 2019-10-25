В Сурутском районе горит частично-расселенный дом

В поселке Белый Яр горит частично-расселенный двухэтажный дом. Пожар начался утром, возгорание зафиксировано в 8 часов. Пожарные эвакуировали семь человек, среди которых три ребенка. Один человек спасен.

Пожар тушат силами 44 человек на 10 машинах. Сейчас открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС Югры.

Всего в доме проживает 13 человек. В связи с тем, что люди остались без жилья, позже пройдет заседание комиссии по ЧП, на котором будут рассмотрены способы всесторонней помощи пострадавшим.