Сургутянин насиловал несовершеннолетних и выкладывал порнографию с ними в интернет

Полицейские Сургута задержали местного 25-летнего мужчину, который совращал несовершеннолетних, изготавливал порнографию с их участием, а затем распространял это в интернете. Сейчас задержанный находится под стражей в ожидании суда, сообщает следственное управление Югры.

Следователи выявили, что мужчина совершил еще два аналогичных преступления ранее. Его жертвами становились сургутянки.

За изнасилование несовершеннолетней и изготовление порнографии задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.