Житель Сургута выиграл в лотерею и стал миллионером

В Сургуте местный житель выиграл более трех с половиной рублей в государственной лотерее. Ему повезло взять суперприз в игре, которая проходит каждые 15 минут.

Мужчине посчастливилось победить в игре, в тираже которой одновременно с ним участвовали боле 165 тысяч россиян. Победитель угадал все числа призовой комбинации первого поля и две цифры во втором. Пока что счастливчик не обратился в лотерейный центр за получением выигрыша.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС публиковал информацию о том, с какого возраста можно играть в лотерею.