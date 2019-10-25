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Дачники Сургута рискуют остаться без света, когда начнутся морозы

В кооперативах продолжается многолетняя проблема с электричеством

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

В дачных кооперативах Рябинушка, Ветеран, Кедровый бор, Витамин и Автомобилист продолжается многолетняя проблема с недостатком поступающего электричества. Из-за скачков напряжения безвозвратно портится бытовая техника: сгорает электронная начинка холодильников, плит, стиральных машин и телевизоров. В преддверии наступающей зимы дачники боятся остаться без света и с поломанной техникой, когда начнутся морозы.

Первые проблемы с током в обозначенных кооперативах появились примерно три года назад. Обычно подобные ситуации возникают из-за старых и изношенных трансформаторных подстанций, когда ветхая техника не справляется с распределением тока. Однако жители этих кооперативов уверены, что дело не в этом. В 2017 году они заказали услуги электролаборатории, специалисты которой провели замеры и выявили, что напряжение на трансформатор поступает меньше, чем положено по государственным стандартам.

Когда это выяснилось, дачники стали писать жалобы в ресурсоснабжающую организацию, которой они платят за электричество. Сначала это была «Тюменская Энергосбытовая Компания» (ТЭК), затем, после ее переименования, – «Газпром Энергосбыт Тюмень».

Однако люди так и не узнали причин недостатка электричества: «Все что мы получали от них, это отписки, по делу ничего сказано не было», – рассказывают СИА-ПРЕСС жители кооперативов.

Со временем люди адаптировались и приобрели оборудование, чтобы поддержать прежний уровень жизни. Генераторы и аккумуляторы дают им дополнительное электричество, а стабилизаторы «выравнивают» скачки напряжения, чтобы предотвращать замыкания бытовой техники. Подзарядка и покупка таких устройств требует денежных трат, а ведь еще и за свет платить нужно. Поэтому выходит так, что некоторые дачники переплачивают вдвойне, хотя качество услуг по предоставлению электричества остается на низком уровне.

Иногда свет и вовсе отключают для проведения ремонтных работ, последний случай был 21 октября. Организация «Сургутнефть», которая занимается обслуживанием электросетей, перед каждым отключением предупреждает дачников. Однако после ремонтных работ ситуация никак не меняется. В диспетчерской на звонки из кооперативов отвечают, что на линиях все в порядке. Такой же ответ от диспетчера получил и СИА-ПРЕСС.

Что в итоге

Жители кооперативов Ветеран, Рябинушка, Витамин, Кедровый бор и Автомобилист не понимают причин, по которым до них не доходит то количество напряжения, которое положено по договору с энергосбытовой компанией. Из-за отписок на свои жалобы, дачники строят догадки из слухов и не понимают, что им нужно сделать, чтобы решить проблему.

Так как свет на дачи поступает с перепадами напряжения, которое падает в два раза ниже, чем положено по Госстандарту, люди вынуждены прибегать к кустарным методам поддержки стабильного тока, однако это не полностью защищает их от возможных пожаров и замыканий электроприборов.

Дачные кооперативы, о которых идет речь, находятся в черте Сургута, поэтому их жители прописаны в городе. Многие из них не имеют другого жилья, кроме своей дачи. Скоро наступят холода, и люди могут остаться с непогодой наедине без света. Поэтому дачники планируют подать иск, если к наступлению холодов ситуация не изменится.

СИА-ПРЕСС следит за ситуацией. В «Газпром Энергосбыт Тюмень» направлены вопросы в письменной форме.

Напомним, долгое время в этих пяти кооперативах не было школьных автобусов, из-за чего дети дачников ходили по железнодорожным путям, чтобы попасть в школу. Власти Сургута пообещали запустить школьные автобусы после скандала чиновников с дачниками.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 330, комментариев: 0


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