В Сургут съедутся преподаватели музыки и вокала со всей России

С 25 по 26 октября в Сургутском музыкальном колледже состоится в рамках проекта «Творческие люди» VI Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства».

Организатором мероприятия выступил не только колледж, но и департамент культуры округа.

Первая подобная конференция состоялась в 2013 году. За все это время ее участниками стали 1458 преподавателей, специалистов сферы культуры и искусства, работников учреждений культуры. По итогам форума издается сборник материалов с присвоением международного индекса ISBN, на данный момент издано 5 сборников и выпущено 420 статей участников. В Сургут приезжают педагоги из разных уголков России, чтобы показать свой опыт, свои новации и достижения в педагогике искусства, поделиться проблемами и прогнозами развития художественного образования в России. В этом году участниками конференции стали педагоги детских музыкальных школ и школ искусств, колледжей сферы искусств и культуры и др.