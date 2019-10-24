​Зимний сезон только начинается, а сургутяне уже жалуются на некачественную уборку снега

На городском портале «Твой Сургут» появилось обращение сургутянина Никиты Никешина с просьбой обратить внимание городских властей на качество уборки снега на улицах города.

«Оставили валы снега прямо на проезжей части», — подписал фотографию он.

В администрации города заявили, что снежные валы образовались в результате патрульной расчистки улично-дорожной сети города в период обильного снегопада.

«В соответствии с нормативными требованиями дорожные службы должны по окончании снегопада в течение 6 часов убрать снежные валы. Подрядным организациям, нарушившим условия муниципального контракта, предъявлены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение контракта», — отметили в администрации Сургута.

Напомним, что недавно глава города Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» создал опрос «Довольны ли вы уборкой улиц от снега и наледи?».

На момент 17:00 24 октября в опросе приняли участие 163 человека. Из них положительно на вопрос ответили только 45 процентов респондентов. Столько же было и тех, кто ответил отрицательно. Еще 10 процентов опрошенных выбрали вариант «Крайне не удовлетворен(а) уборкой возле дома».