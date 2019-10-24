Сургутский ​БК «Университет-Югра» не прошел в плей-офф Кубка России, но еще поборется в Суперлиге

Сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» не смог пройти в плей-офф мужского Кубка России 2019.

В минувшие выходные прошли последние матчи 1/16 финала, после которых был сформирован список всех команд, прошедших в 1/8. В одном из этих матчей «Университет» уступил клубу «Купол-Родники» в Ижевске. Игра закончилась со счетом 100:70.

«У нас в составе всего десять человек. По правилам принимать участие в Кубке России иностранцы не могут, и на выездную игру поехали только девять наших спортсменов из-за чего мы вынуждены были заплатить штраф. При этом в нашей команде три человека 1998-1999 годов рождения. У одного из них вовсе был дебютный выход», – прокомментировал ситуацию корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора баскетбольного клуба «Университет Югра» Сергей Волков.

Таким образом в плей-оффе Кубка пройдут матчи:

«Урал» (Екатеринбург) — ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда),

ЦСКА-2 (Москва) — «Буревестник» (Ярославль),

«Новосибирск» (Новосибирск) — «Восток-65» (Южно-Сахалинск),

«Уфимец» (Уфа) — «Самара» (Самара),

«Купол-Родники» (Ижевск) — «Спартак» (Санкт-Петербург),

«Динамо» (Магнитогорск) — «Уралмаш» (Екатеринбург).

В свою очередь спортсмены из Сургута продолжат свое участие в Суперлиге, где они сыграли уже три матча.

Впереди их ждет еще 27 матчей, после которых будет известно выйдет ли команда в плей-офф Суперлиги.

Напомним, что первые два матча БК «Университет-Югра» провел на домашней площадке против клубов из Екатеринбурга и Ревды. Однако одержать победу в них сургутянам не удалось. В третьем матче сургутяне все же одержали победу в гостях у клуба «Химки-Подмосковье».

Следующую игру «Университет» проведет против московского клуба «МБА». Матч запланирован на 26 октября, начало в 15:00 по МСК.